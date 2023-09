Notierung im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag gefragt

29.09.23 16:10 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 80,57 USD nach oben.

Werbung

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 80,57 USD zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,04 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 321.863 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 31,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 79,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2023). Abschläge von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain Hollywoods Synchronsprecher steuern auf Streik zu NASDAQ-Titel Netflix-Aktie gefragt: Vorläufige Einigung im Streik der Hollywood-Drehbuchautoren erzielt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com