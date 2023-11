Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,51 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:58 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 84,60 EUR. Mit einem Wert von 84,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 7.130 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 111,28 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 74,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,40 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 21.241,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker

Meme-Titel AMC-Aktie an der NYSE im Minus: Disneys "Wish" enttäuscht mit Kino-Einspielergebnis am Thanksgiving-Wochenende

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags