Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 81,76 EUR.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 81,76 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,99 EUR zu. Bei 81,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.841 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 111,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Abschläge von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,00 USD aus.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,36 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Trading Idee: Walt Disney erreicht in Korrektur 50er-EMA

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag im Plus