Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Walt Disney hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,42 USD an der Tafel.

Die Walt Disney-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,42 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,58 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250.028 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,90 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,39 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,00 USD.

Am 08.11.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.241,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.150,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

