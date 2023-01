Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Walt Disney-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 99,13 EUR nach. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 98,98 EUR. Mit einem Wert von 100,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.368 Walt Disney-Aktien.

Bei 139,28 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,83 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 24,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2022 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20.150,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.534,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2023 wird am 08.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

