Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 89,12 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 89,12 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,31 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,30 USD. Zuletzt wurden via New York 277.890 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 126,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 41,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 84,07 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.272,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,88 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

