Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 75,54 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 0,6 Prozent auf 75,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 75,74 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 75,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 4.405 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 47,31 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 74,03 EUR am 01.09.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 2,00 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 09.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

