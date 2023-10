Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Nachmittag vor

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 79,89 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 79,89 USD zu. Bei 80,08 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 79,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 396.588 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 1,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 09.08.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.330,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.504,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

