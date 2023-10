Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag höher

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Im Tradegate-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 75,67 EUR. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.662 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 111,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Abschläge von 2,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22.330,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21.504,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,68 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

