Walt Disney Aktie News: Walt Disney präsentiert sich fester

Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 124,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 124,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 592 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2021 markierte das Papier bei 171,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 24.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,34 EUR ab.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 182,50 USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox. 2019 launchte das Unternehmen den Streamingdienst Disney Plus.

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Milliardenmarkt Metaverse: Welche Metaverse-Aktien die besten Chancen bieten

Netflix aufgepasst: Deutsche Bank sieht in dieser Aktie den nächsten Streaming-Giganten

Mattel-Aktie mit zweistelligem Kurssprung: Spielzeug-Prinzessinnen von Disney kehren zu Mattel zurück

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com