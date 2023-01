Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verbilligt sich am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 99,19 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 99,19 EUR. Bei 99,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 319 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 139,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,78 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,39 EUR am 29.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 24,94 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 USD, nach 0,37 USD im Vorjahresvergleich. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.150,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.534,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 08.02.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 06.02.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,15 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

