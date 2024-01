Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verbilligt sich am Mittwochmittag

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 89,10 EUR ab.

Um 11:57 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 89,10 EUR. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,87 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,18 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.513 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,89 Prozent. Bei einem Wert von 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 20,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 122,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,31 USD je Walt Disney-Aktie.

