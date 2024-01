Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 96,47 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 96,47 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 96,34 USD. Bei 96,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 199.785 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 22,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 22,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 122,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,31 USD je Aktie.

