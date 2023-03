Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag stärker

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 90,57 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 90,64 EUR. Bei 90,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.773 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 128,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 29,25 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,17 Prozent.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 124,00 USD.

Am 08.02.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23.512,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.819,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.05.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,14 USD je Walt Disney-Aktie.

