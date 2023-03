Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 98,68 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 99,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 231.497 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei 140,75 USD erreichte der Titel am 01.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 29,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,38 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,00 USD aus.

Walt Disney veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,06 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.512,00 USD im Vergleich zu 21.819,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Walt Disney am 09.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com