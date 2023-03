Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,3 Prozent auf 98,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 98,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.520 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,97 USD erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,38 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,64 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 124,00 USD.

Am 08.02.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,76 Prozent auf 23.512,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

