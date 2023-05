Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Das Papier von Walt Disney befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,5 Prozent auf 87,82 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 87,03 USD. Bei 88,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 25.194 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,44 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 43,98 Prozent wieder erreichen. Bei 84,11 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,22 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 USD aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

