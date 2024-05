Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 102,62 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 102,62 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 103,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,52 USD. Bisher wurden heute 188.415 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 23,27 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,722 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,74 USD fest.

