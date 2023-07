Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag höher

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 78,37 EUR.

Um 12:02 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 78,37 EUR zu. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 78,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,39 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 13.411 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 124,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 58,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 75,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,13 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Am 10.05.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.815,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.272,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Aktie aus.

