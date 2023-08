Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Nachmittag

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 84,37 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 84,37 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 84,61 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 84,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 244.591 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 39,75 Prozent zulegen. Am 25.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,26 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 09.08.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22.330,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.504,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

