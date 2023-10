Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag nordwärts

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,90 USD nach oben.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 80,90 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,92 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 288.654 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,67 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren bedeutet

Sportfans im Visier: Das ist Apples Wachstumsstrategie für seinen Streaming-Dienst Apple TV+

Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot