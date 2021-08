Disney mit Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal

NEW YORK (Dow Jones)--Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat im dritten Geschäftsquartal 2020/21 den Umsatz kräftig gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zur Begründung verwies der Konzern auf wieder gestiegene Besucherzahlen in den Themenparks und in den Kinos. Zudem verzeichnete der Streamingdienst Disney+ einen größeren Kundenzuwachs als erwartet. Für die Disney-Aktie ging es im nachbörslichen Handel um 5,0 Prozent nach oben.

Das Nettoergebnis stieg auf 918 Millionen Dollar, was einem Gewinn von 50 US-Cent je Aktie entspricht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war dagegen noch ein Verlust von 2,61 Dollar verzeichnet worden. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn je Aktie bei 80 Cent, nach 8 Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten dem Unternehmen lediglich 55 Cent zugetraut.

Der Umsatz verbesserte sich im dritten Quartal auf 17,02 Milliarden Dollar, nach 11,78 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Schätzung der Analysten hatte hier bei 16,76 Milliarden Dollar gelegen.

Im Vorjahreszeitraum waren wegen der Covid-19-Pandemie Themenparks und Kinos geschlossen worden, Sportveranstaltungen abgesagt und Werbekunden hielten sich mit ihren Ausgaben zurück. Dass die Menschen zu Hause bleiben mussten, war jedoch zugleich ein Segen für den neuen Streamingdienst Disney+ war. Die steigenden Abonnentenzahlen bei Disney+, Hulu und ESPN+ während der Lockdowns im vergangenen Jahr schickten die Disney-Aktie auf Rekordhochs, obwohl das traditionelle Geschäft litt.

Diese positive Entwicklung setzte sich im dritten Quartal fort. Disney+ gewann in diesem Zeitraum 116 Millionen Neukunden, das waren etwas mehr als die von den Analysten erwarteten 115,2 Millionen.

