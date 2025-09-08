DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.112 -0,1%Euro1,1776 +0,1%Öl66,48 +0,4%Gold3.655 +0,5%
Disney+/'Only Murders in the Building': Geheimnisse eines Portiers

09.09.25 06:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
100,80 EUR 0,52 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Ein New Yorker Wohnblock, lauter merkwürdige Todesfälle und drei Hobby-Schnüffler, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Die US-Krimiserie "Only Murders in the Building" hat es mit dieser einfachen Formel und einem Feuerwerk von Gags im Drehbuch zum Welterfolg gebracht.

Seit 2021 ermitteln Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez als die Podcaster Charles, Oliver und Mabel, die absurde Morde aufklären - aber nur, wenn sie unter ihren Nachbarn in der edlen Wohnanlage "The Arconia" passieren. Am 9. September kommt die fünfte Staffel bei Disney+ (Walt Disney) heraus.

Blamage am offenen Sarg

Wie das Ende der Vorgänger-Season schon andeutete, steht dieses Mal Lester im Mittelpunkt: Der gemütliche und rundliche Portier starb im Innenhof des "Arconia". Für TV-Veteran Charles, Broadway-Gernegroß Oliver und ihre junge Nachbarin Mabel ist das erst einmal ein Schock.

Alle drei verbinden sehr persönliche Erlebnisse mit Lester, der irgendwie immer schon da zu sein schien. Und dann taucht in einem von Olivers Shrimps-Cocktails noch ein abgetrennter Finger auf. Gehört der schaurige Fund zu dem toten Concierge? Der Versuch, das am offenen Sarg herauszufinden, führt geradewegs zu einem Eklat auf der Trauerfeier.

Die mit Preisen überhäufte True-Crime-Comedy greift erneut auf eine Randfigur des Geschehens zurück, um tief in deren Leben einzutauchen. Lester war nicht immer dick, und er hatte mal große Träume. Doch stattdessen trat er in die Fußstapfen seines Vorgängers: als Portier und als Begünstigter der Mafia.

Renée Zellweger und Christoph Waltz dabei

Wenn Lester nur zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Leuten die Tür aufhält, versorgen ihn seine Freunde zuverlässig mit dicken Geldschein-Bündeln. Hat ihn das am Ende das Leben gekostet? Natürlich stehen noch viele Wendungen bevor. Das Trio deckt ein Netz auf, in das sogar Milliardäre verwickelt sind.

Zu den prominenten Gaststars dieser Staffel zählen unter anderem Meryl Streep, Renée Zellweger, Christoph Waltz und Dianne Wiest. "Only Murders in the Building" kehrt am 9. September zunächst mit drei Episoden zurück, gefolgt von wöchentlich neuen Folgen./bok/DP/zb

