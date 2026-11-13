Diverse Dienste betroffen

Microsoft: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück

13.11.26 21:07 Uhr Link kopiert

Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück.

Werbung

Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es. Werbung Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört. REDMOND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com