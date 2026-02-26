Dividende angehoben

Die Beteiligungsfirma INDUS Holding rechnet im laufenden Jahr mit einem "moderaten" Wachstum.

So soll der Umsatz auf 1,80 bis 1,95 Milliarden Euro zulegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) wird zwischen 150 und 170 Millionen Euro erwartet, wie das Unternehmen am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die entsprechende Marge soll zwischen 7,5 und 9,5 Prozent liegen.

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Wie bereits im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt, lagen die Erlöse 2025 bei rund 1,74 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis wurden 147,8 Millionen Euro verbucht bei einer Marge von 8,5 Prozent.

Nach Steuern stieg der Gewinn 2025 von 54,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 69,8 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von niedrigeren Steuern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt INDUS eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie vor. Im Vorjahr waren es 1,20 Euro.

BERGISCH-GLADBACH (dpa-AFX)