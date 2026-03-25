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Dividende

FRIEDRICH VORWERK-Aktie etwas höher: Gewinnsprung ermöglicht deutliche Dividendenanhebung

31.03.26 11:37 Uhr
FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Starkes Wachstum und optimistischer Ausblick | finanzen.net

Nach starkem Wachstum will FRIEDRICH VORWERK seine Aktionäre deutlich stärker beteiligen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
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Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK will nach kräftigen Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr deutlich mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll für 2025 insgesamt 1,10 Euro je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Tostedt mit. Ein Jahr zuvor hatte diese 30 Cent betragen. 2025 legte der Nettogewinn um gut 140 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt die Führungsspitze weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt.

Für 2026 plant das Unternehmen mit Erlösen von 730 bis 780 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 160 bis 180 Millionen Euro herauskommen. 2025 legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK erholten sich am Dienstag vorbörslich von ihrem zuletzt erreichten Tief seit September. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es im Vergleich zum XETRA-Schluss um zeitweise fünf Prozent nach oben nach den vorgelegten Resultaten des Pipelinebauers. Doch die Erholungstendenzen kommen nur gedämpft im Haupthandel an: Via XETRA gewinnt das Papier zeitweise noch 0,14 Prozent auf 70,30 Euro.

Gut an kam bei Anlegern wohl der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda). Seit dem Rekordhoch im Oktober war die Rally der 2025 lange heiß begehrten Aktien zum Erliegen gekommen. Nach einem erneuten Zwischenhoch im Januar wies der Trend zuletzt wieder bergab. Laut einem Händler liegt die Zielspanne für das operative Ergebnis im Mittelwert über der Markterwartung von 167 Millionen. Dies sei erfreulich, auch wenn sich inklusive des Umsatzes ein durchwachsenes Bild ergebe.

/mne/jha/

TOSTEDT/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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