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Dividende

FRIEDRICH VORWERK-Aktie im Fokus: Gewinnsprung ermöglicht deutliche Dividendenanhebung

31.03.26 08:32 Uhr
FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Starkes Wachstum und optimistischer Ausblick | finanzen.net

Nach starkem Wachstum will FRIEDRICH VORWERK seine Aktionäre deutlich stärker beteiligen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
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Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK will nach kräftigen Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr deutlich mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll für 2025 insgesamt 1,10 Euro je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Tostedt mit. Ein Jahr zuvor hatte diese 30 Cent betragen. 2025 legte der Nettogewinn um gut 140 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt die Führungsspitze weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt.

Für 2026 plant das Unternehmen mit Erlösen von 730 bis 780 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 160 bis 180 Millionen Euro herauskommen. 2025 legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Auf Tradegate zieht die Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise um 5,41 Prozent auf 74,00 Euro an.

/mne/jha/

TOSTEDT (dpa-AFX)

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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27.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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26.01.2026FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
27.11.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
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