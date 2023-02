BASF-Aktie verliert: BASF rechnet mit Rückgang bei Umsatz und Ergebnis - BASF baut 2.600 Stellen ab und beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

Aktien in diesem Artikel BASF 49,32 EUR

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) dürfte auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro zurückgehen, wie der Chemieriese bei Vorstellung der Bilanz mitteilte.

2022 war der Gewinn - wie bereits seit Januar bekannt - um gut 11 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gesunken. BASF war es zuletzt immer schlechter gelungen, die steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie in Form von höheren Preisen an die Kunden weiterzugeben.

Der Umsatz wird in diesem Jahr zwischen 84 und 87 Milliarden Euro erwartet und damit unter dem Vorjahreswert von 87,3 Milliarden Euro. BASF geht von einem schwachen ersten Halbjahr aus. Aufholeffekte, insbesondere in China, dürften im zweiten Halbjahr zu einer verbesserten Ergebnissituation führen.

Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre trotz des Milliardenverlusts unter dem Strich wie im Vorjahr eine Dividende von 3,40 Euro je Anteilsschein bekommen.

2022 hatten BASF milliardenschwere Abschreibungen auf das Russland-Geschäft seiner Fördertochter Wintershall Dea tiefrote Zahlen eingebrockt. Bereits im Januar meldete BASF deshalb unter dem Strich einen Verlust von rund 627 Millionen Euro.

BASF baut 2.600 Stellen ab und schließt Anlagen in Ludwigshafen

Dem im Oktober angekündigten Sparprogramm beim Chemieriesen BASF mit einem jährlichen Volumen von 500 Millionen Euro sollen voraussichtlich rund 2.600 Stellen in Unternehmens- und Service-Bereichen, in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in der Konzernzentrale zum Opfer fallen. Überdies plant BASF an seinem größten Standort Ludwigshafen massive Einschnitte in der Produktion, wie das Unternehmen bei Vorlage der Bilanz mitteilte.

Anlagen, die 10 Prozent des Wiederbeschaffungswertes ausmachen, will der Konzern bis Ende 2026 stilllegen. Dadurch sollen die Fixkosten um weitere rund 200 Millionen Euro sinken. Betroffen sind unter anderem eine von zwei Ammoniakanlagen sowie die damit verbundenen Düngemittelanlagen und die erst vor wenigen Jahren in Betrieb genommene Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI.

In Ludwigshafen betreffen die Stilllegungen voraussichtlich 700 Mitarbeiter. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir für die meisten der in der Produktion betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Betrieben Beschäftigung anbieten können", sagte Konzernchef Martin Brudermüller. BASF habe "höchstes Interesse", ihre Erfahrung für das Unternehmen zu erhalten.

BASF beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

Der Chemiekonzern BASF lässt sein ursprünglich bis Jahresende geplantes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig auslaufen. Im Einklang mit den Unternehmensprioritäten für die Mittelverwendung und angesichts der gravierenden Veränderungen in der Weltwirtschaft im Laufe des Jahres 2022 habe der Vorstand entschieden, das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig zu beenden. Bis zum 17. Februar seien Aktien im Volumen von 1,4 Milliarden Euro zurückgekauft worden, das ursprüngliche Zielvolumen habe bei bis zu 3 Milliarden Euro gelegen.

BASF enttäuscht Anleger - Covestro könnte profitieren

Licht und Schatten haben Analysten und Händler am Freitag mit Blick auf die Nachrichten von BASF ausgemacht. Die Kursreaktion sprach im frühen Aktienhandel aber eine klare Sprache: Die Papiere von BASF sinken via XETRA zeitweise um 5,03 Prozent auf 49,55 Euro. Sie drohen damit aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen zu fallen, als sie zwischen etwa 51 und 54 Euro pendelten. Als mögliche Profiteure der von BASF angekündigten Werksschließungen machten Experten derweil Covestro und LANXESS aus.

Der weltgrößte Chemiekonzern rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses. Zum Jahresende sollen 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro verdient werden. Das wäre ein Rückgang von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen will zudem weltweit 2600 Stellen streichen und Produktionsanlagen stilllegen. Die Dividende soll indes mit 3,40 Euro stabil bleiben, ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm wird dagegen vorzeitig beendet.

Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank nannte das Ergebnisziel von BASF für 2023 "nicht so schlecht, wie viele befürchtet hatten". Die Konsensschätzung liege mit 5,2 Milliarden Euro um 100 Millionen Euro über dem Mittelwert der von BASF in Aussicht gestellten Spanne. Größere Änderungen an den Markterwartungen sollte es folglich nicht geben. Der überraschend starke Anstieg der Barmittel auf 4,5 Milliarden Euro im Schlussquartal 2022 untermauere die für 2022 angekündigte Dividende.

"Den Chemiekonzern BASF treffen die höheren Energiepreise besonders hart", schrieb hingegen Analyst Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Der Konzern stehe unter massivem Kostendruck und treffe die richtige Entscheidung, um die Zukunft zu sichern. Weil die Energiepreise noch lange Zeit auf einem hohen Niveau bleiben dürften, lägen vor dem Unternehmen weiterhin große Herausforderungen "und vor den Aktionären schwierige Zeiten".

Gunther Zechmann vom Investmenthaus Bernstein vermutete, dass die Investoren mit Blick auf eine Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr skeptisch sein dürften. Er rief aber in Erinnerung, dass BASF im vergangenen Jahr die Zielvorgaben dreimal erhöht habe.

Die von BASF angekündigten Produktionsschließungen könnten derweil zwei anderen deutschen Chemiekonzerne zugutekommen. Analystin Georgina Fraser von der Investmentbank Goldman Sachs identifizierte Covestro und Lanxess als Profiteure. So könne sich die Einstellung der Herstellung des chemischen Zwischenprodukts TDI merklich positiv auf Covestro auswirken. Covestro werde damit zum einzigen Großproduzenten des Stoffes in Europa. Die Schließung von Fertigungsanlagen für das Polyamid-Vorprodukt Caprolactam sei leicht positiv für Lanxess. Während die Aktien von Covestro via XETRA am Freitag zeitweise um 0,92 Prozent zulegen, gaben die Papiere von Lanxess anfängliche Gewinne aber wieder ab und notieren derzeit 0,33 Prozent tiefer bei 44,65 euro.

Bildquellen: BASF SE