ExxonMobil-Aktie nach Rekordzahlen im Aufwind: Warum der Ölpreis nicht mehr der wichtigste Gewinnfaktor ist

Dividende steigt

30.10.26 16:14 Uhr

ExxonMobil steigert den Gewinn im dritten Quartal dank starker Raffineriemargen deutlich. Gleichzeitig sollen Dividende und Aktienrückkäufe hoch bleiben. Doch wie nachhaltig ist die Entwicklung?

• Der Konzernchef Woods betont die dauerhaften Kostenersparnisse seit 2019, warnt jedoch vor möglichen Marktveränderungen, wobei die zukünftige Ertragskraft stark von den Verarbeitungsmargen abhängt.

• Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 1,07 US-Dollar je Aktie für Dezember an und plant für 2027 Aktienrückkäufe in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, gestützt durch einen starken Cashflow und eine solide Bilanz.

• ExxonMobil verzeichnete im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 17,5 Milliarden US-Dollar, vor allem getragen vom Raffineriegeschäft, das die Rückgänge bei der Rohölförderung mehr als ausglich.

Raffinerien gleichen Gewinnrückgang bei der Förderung mehr als aus

ExxonMobil kündigt höhere Ausschüttung und ein großes Rückkaufprogramm für 2027 an

Konzernchef Woods mahnt selbst, dass sich Märkte ändern

Werbung

ExxonMobil hat am Freitag für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 17,5 Milliarden US-Dollar gemeldet. Parallel dazu erklärt der Konzern für das vierte Quartal eine Dividende von 1,07 US-Dollar je Aktie. Die Aktie legt an der NYSE zeitweise um 1,39 Prozent auf 185,83 US-Dollar zu. Getragen wird der Gewinnsprung vor allem vom Geschäft mit Energieprodukten, zu dem auch die Raffinerien gehören.

ExxonMobil verdient vor allem in den Raffinerien

Der bereinigte Gewinn stieg laut der Mitteilung auf 17,5 Milliarden US-Dollar, nach 14,68 Milliarden im Vorquartal. Je Aktie waren es 4,23 US-Dollar nach 3,52 US-Dollar. Damit setzt sich das Ergebnis je Aktie deutlich vom zweiten Quartal ab. Der ausgewiesene Gewinn nach US-GAAP lag mit 15,4 Milliarden US-Dollar darunter. Belastend wirkten geschätzte Timing-Effekte von 2,54 Milliarden US-Dollar, während ein Veräußerungsgewinn von 675 Millionen US-Dollar positiv zu Buche schlug.

Den Sprung erklären die Segmente. Energy Products verdiente bereinigt 9,05 Milliarden US-Dollar nach 4,10 Milliarden im Vorquartal, getragen von höheren Margen und einer vollen Auslastung der Rohöldestillation an den Raffinerien an der US-Golfküste. Upstream, die Förderung, fiel von 9,19 auf 7,31 Milliarden US-Dollar, weil die Preise niedriger lagen und ein vorgezogener Effekt aus den Förderanteilen in Guyana anfiel. Ein Ölpreisboom allein trägt den Gewinn demnach nicht. Entscheidend ist, dass das Raffineriegeschäft den Rückgang in der Förderung mehr als ausgeglichen hat. Für Anleger hängt das Ergebnis im dritten Quartal 2026 damit stärker an Verarbeitungsmargen als an Rohölnotierungen.

Werbung

Dividende und Rückkäufe: Was bei Aktionären ankommt

Die Dividende von 1,07 US-Dollar je Aktie ist zahlbar am 10. Dezember an Aktionäre, die am 16. November im Register stehen. ExxonMobil hebt damit im 44. Jahr in Folge die Jahresdividende je Aktie an. Für 2027 kündigt der Konzern Aktienrückkäufe von 20 Milliarden US-Dollar an, allerdings unter der Annahme angemessener Marktbedingungen. Die Zusage gilt also nicht unbedingt.

Die Finanzierung stützt sich auf den Cashflow. Der operative Cashflow lag im dritten Quartal bei 25,7 Milliarden US-Dollar, der freie bei 19,1 Milliarden. Davon flossen 9,4 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre, nämlich 4,3 Milliarden als Dividende und 5,1 Milliarden über Rückkäufe. Zudem sank die Nettoverschuldung auf 22,1 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2026, seit Jahresbeginn 2026 baute ExxonMobil knapp 11 Milliarden US-Dollar ab. Der freie Cashflow übertraf die Ausschüttungen damit deutlich. Zusammen mit der gesunkenen Nettoverschuldung spricht das für eine solide finanzielle Ausgangslage.

Wie belastbar die Erträge sind

Konzernchef Darren Woods wertete die Zahlen in der Mitteilung als Folge von Kostenersparnissen und Investitionen. Strukturell habe ExxonMobil seit 2019 Kosten von 16,9 Milliarden US-Dollar eingespart. Das seien dauerhafte Verbesserungen und nicht bloß das Ergebnis günstiger Preise und Margen. Zugleich fügte er hinzu, dass sich Märkte ändern werden.

Werbung

Die Förderung zeigt, wo die Grenzen liegen. Die Upstream-Produktion lag bei 4.496 koebd, also tausend Barrel Öläquivalent pro Tag, nach 4.514 im Vorquartal. Im Neun-Monats-Schnitt waren es 4.534 koebd nach 4.651 im Vorjahr. Dennoch kletterte der bereinigte Neun-Monats-Gewinn auf 40,96 Milliarden US-Dollar nach 22,46 Milliarden. Der Gewinnanstieg lässt sich damit nicht durch höhere Fördermengen erklären. Entscheidend waren vielmehr höhere Margen im Energieproduktgeschäft, günstigere Kostenstrukturen und die Preisentwicklung. Der Konzernchef selbst nennt die Verbesserungen dauerhaft, räumt aber ein, dass die Märkte sich drehen können. Für Anleger entscheidet damit auch die Frage, ob die Raffineriemargen auf diesem Niveau bleiben.

Als Nächstes zeigt sich, ob die Raffineriemargen auch in den Folgequartalen tragen und ob ExxonMobil das angekündigte Rückkaufprogramm für 2027 unter den genannten Marktbedingungen umsetzt.

ExxonMobil-Aktie: Was die Zahlen und Dividendenpolitik für Anleger bedeuten

Für Anleger bleibt ExxonMobil damit ein dividendenstarker Energiekonzern mit hoher Ausschüttungsfähigkeit und einer soliden Bilanz. Das starke Quartal zeigt, dass das Unternehmen Rückgänge in der Förderung durch sein Raffineriegeschäft auffangen kann. Allerdings hängt die Ertragskraft damit auch von der Entwicklung der Verarbeitungsmargen ab. Bleiben diese hoch und halten die Kosteneinsparungen an, spricht das für stabile Gewinne und weitere Ausschüttungen. Sinkende Raffineriemargen oder schwächere Ölpreise könnten die Ergebnisse dagegen belasten. Das angekündigte Rückkaufprogramm und die steigende Dividende sind positive Signale, ersetzen aber nicht den Blick auf die operative Entwicklung.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.