DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Dividende steigt

Saint Gobain-Aktie verliert: Baustoffkonzern bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche

27.02.26 09:25 Uhr
Dividende rauf, Dynamik runter: Gemischtes Jahr für Saint-Gobain - Aktie gibt nach | finanzen.net

Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im vergangenen Jahr unter der Schwäche in einigen Märkten gelitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
84,90 EUR -2,58 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf knapp 46,5 Milliarden Euro gesunken, teilte Saint-Gobain am Donnerstagabend mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) trat mit 7,2 Milliarden Euro auf der Stelle.

Das operative Ergebnis ging um 0,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. Die operative Marge lag stabil bei 11,4 Prozent. Die Resultate entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten.

Unter dem Strich ergab sich 2025 ein Gewinnanstieg um 1,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Hier hatten Experten im Schnitt etwas mehr erwartet. Die Dividende soll um zehn Cent auf 2,30 Euro je Aktie steigen.

Für 2026 erwartet der Konzern eine Ebitda-Marge von mehr als 15 Prozent.

Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Halbjahr sei wie von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den Profitabilitätsausblick auf 2026 habe der Baustoffkonzern bestätigt.

Die Aktie von Saint-Gobain verliert in Paris zeitweise 2,83 Prozent auf 84,48 Euro.

COURBEVOIE (dpa-AFX)

mehr Analysen