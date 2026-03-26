Dividende und FDA-News

Die Aktie von Novo Nordisk rückt am Freitag mit Dividendenabschlag in den Fokus der Anleger, das Unternehmen verkündete aber auch eine neue FDA-Zulassung.

• Aktie ex Dividende gehandelt, Gesamtdividende 2025 bei 11,70 DKK

• Hauptversammlung bestätigt Rückkäufe, Kapitalmaßnahmen und Verwaltungsrat

• FDA-Zulassung für Awiqli als neues einmal wöchentliches Insulin erhalten



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Novo Nordisk-Aktie ex Dividende

Am Freitag wird die Aktie des Pharmariesen Novo Nordisk ex Dividende gehandelt. Die Papiere notieren an ihrer Heimatbörse in Dänemark 0,52 Prozent im Minus bei 229,30 Dänischen Kronen. Am Vortag hatte das Unternehmen den gesetzlichen Jahresbericht 2025 und die Gewinnverteilung gemäß Jahresbericht 2025 genehmigt. Die Schlussdividende für 2025 beträgt 7,95 DKK je Novo Nordisk A- und B-Aktie. Die Gesamtdividende für 2025 beläuft sich auf 11,70 DKK, wozu die im August 2025 ausgezahlte Zwischendividende von 3,75 DKK als auch Schlussdividende von 7,95 DKK je Novo Nordisk A- und B-Aktie zählt.

Weitere Beschlüsse der Hauptversammlung

Daneben gab das Unternehmen einige Wiederwahlen bekannt: von Lars Rebien Sørensen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Cees de Jong zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Britt Meelby Jensen, Kasim Kutay und Stephan Engels zu Mitgliedern des Verwaltungsrats, Helena Saxon, Jan van de Winkel und Ramona Sequeira zu Mitgliedern des Verwaltungsrats. Daneben wurde Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab als Abschlussprüfer des Unternehmens für die gesetzliche Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung wiederbestellt.

Außerdem wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, dem Unternehmen bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027 den Rückkauf eigener Aktien bis zu zehn Prozent des Aktienkapitals zu gestatten, vorbehaltlich einer Haltegrenze von zehn Prozent des Aktienkapitals, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Daneben wurde die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals des Unternehmens um ein Jahr bis zum 1. April 2028 auf nominal bis zu 44.650.000 DKK verlängert.

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FDA-Zulassung für Awiqli

Novo Nordisk hat außerdem die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für sein Insulinpräparat Awiqli bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine Injektionslösung mit dem Wirkstoff Insulin Icodec, die einmal wöchentlich verabreicht wird und zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes eingesetzt wird - ergänzend zu Diät und Bewegung. Nach Unternehmensangaben ist es die erste und bislang einzige Basalinsulin-Therapie mit diesem wöchentlichen Dosierungsansatz und erweitert damit die bestehenden Behandlungsmöglichkeiten.

Grundlage der Zulassung sind Ergebnisse aus dem ONWARDS-Phase-3a-Studienprogramm. Dieses umfasste vier randomisierte und kontrollierte Studien mit rund 2.680 erwachsenen Patienten, deren Diabetes bislang nicht ausreichend eingestellt war. Awiqli wurde dabei entweder in Kombination mit Mahlzeiteninsulin oder zusammen mit gängigen oralen Antidiabetika sowie GLP-1-Rezeptoragonisten eingesetzt. In den Studien konnte das Präparat beim primären Endpunkt - der Senkung des HbA1c-Werts - Wirksamkeit zeigen. Das Sicherheitsprofil entsprach insgesamt dem von täglich anzuwendenden Basalinsulinen.

Unternehmenschef Mike Doustdar sieht in der Zulassung einen weiteren Schritt, um die Behandlung von Diabetes flexibler zu gestalten und stärker an den Alltag der Patienten anzupassen. Gleichzeitig bekräftigte das Unternehmen sein Engagement im Insulinbereich.

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Die Markteinführung in den USA ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Awiqli ist bereits in mehreren Regionen zugelassen, darunter neben den USA auch die EU sowie weitere Länder, jeweils mit spezifischen Anwendungsgebieten im Diabetesbereich.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net