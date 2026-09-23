KWS SAAT-Aktie rutscht ab: Rückkehr zu Wachstum geplant

Dividende vor Anpassung

23.09.26 08:33 Uhr

KWS SAAT will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen.

Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, sollen die Erlöse um rund drei Prozent zulegen, teilte der Saatguthersteller KWS SAAT am Mittwoch in Einbeck mit. Das ist das untere Ende des Umsatzziels für 2028. Im vergangenen Geschäftsjahr schrumpfte der organische Erlös des SDAX-Konzerns um ein Prozent auf 1,63 Milliarden Euro.

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Vom Umsatz sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 20 Prozent hängen bleiben. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni betrug die operative Marge 21,1 Prozent. Darin enthalten war allerdings ein positiver Sondereffekt von 29 Millionen Euro aus dem Verkauf von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäftes. Bereinigt um diesen Effekt ging die Marge von 20,4 auf 19,3 Prozent zurück.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 158,4 Millionen Euro nach 140 Millionen. Die Dividende soll um fünf Cent auf 1,30 Euro je Aktie steigen.

KWS SAAT fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg

Der Aktienkurs von KWS SAAT ist am Mittwoch nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 7 Prozent auf 72,90 Euro abgesackt. In diesem Bereich verläuft die 100-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie - ebenfalls ein Indikator der längerfristigen Kursentwicklung liegt bei etwa 71,50 Euro.

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Umsatz und operatives (Ebitda) von KWS SAAT blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück. Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, erklärte ein Händler in einer ersten Reaktion. Der Aktienkurs hatte vom Zwischentief Mitte Juni bis zum Schlusskurs vom Dienstag um rund ein Fünftel zugelegt.

/mne/jha/

EINBECK (dpa-AFX)