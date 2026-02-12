DAX24.870 +0,1%Est506.000 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +1,9%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.440 +1,2%Euro1,1854 -0,1%Öl67,83 +0,4%Gold4.970 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen rot -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividendenabschlag

Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial

13.02.26 11:39 Uhr
Dividendenabschlag drückt Siemens-Aktie - Barclays-Aussgen belasten zusätzlich | finanzen.net

Die Siemens-Aktie wird am Freitag deutlich tiefer gehandelt. Schuld daran ist jedoch nicht nur der Dividendenabschlag. Auch eine Analystenstimme belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
248,15 EUR -12,80 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens-Aktie heute ex-Dividende
• Kursrückgang zeitweise größer als Dividendenabschlag
• Analystenstimme belastet zusätzlich

Wer­bung

Die Siemens-Aktie zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 1,33 Prozent tiefer bei 248,30 Euro. Grund für den Kursrückgang ist unter anderem, dass der Titel heute ex-Dividende gehandelt wird.

Siemens-Aktie mit Dividendenabschlag

Siemens zahlt seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 Euro pro Aktie, dies wurde im Rahmen der gestern abgehaltenen Hauptversammlung beschlossen. Die Ausschüttung liegt leicht über dem Wert des Vorjahrs, als die Dividende noch 5,20 Euro betrug. Am heutigen Freitag, den 13. Februar 2026, wird die Siemens-Aktie ex Dividende gehandelt, Käufer ab heute haben also keinen Anspruch mehr auf die kommende Ausschüttung. Aktionäre, die die Aktie bereits vor dem Ex-Tag besaßen, erhalten die Dividende planmäßig am 17. Februar 2026.

Der Ex-Dividendentag wirkt sich auch auf den Kurs des Anteilsscheins aus, der um den Dividendenbetrag korrigiert wird. Mit einem Minus von zeitweise 3,62 Prozent, bzw. 9,30 Euro fällt die Siemens-Aktie heute via XETRA jedoch deutlicher als der Dividendenabschlag. Hintergrund dafür dürfte auch eine neue Analystenstimme sein.

Wer­bung

Barclays hält an "Underweight"-Rating fest

In einer neuen Analyse hat Barclays-Analyst Vlad Sergievskii am Freitag seine "Underweight"-Empfehlung für die Siemens-Aktie bekräftigt. Zwar sei der Technologiekonzern stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch das sei bereits in den Kursen eingepreist, schrieb der Experte der britischen Investmentbank laut "dpa-AFX". Mit einem neuen Kursziel von 225 Euro - nach zuvor 195 Euro - sieht Sergievskii daher kein Aufwärtspotenzial für den Titel mehr, sondern erwartet vielmehr einen Kursrückgang um rund zehn Prozent ausgehend vom aktuellen Niveau.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images, Joerg Koch/Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
10:11Siemens UnderweightBarclays Capital
12.02.2026Siemens OutperformBernstein Research
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens BuyUBS AG
12.02.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Siemens OutperformBernstein Research
12.02.2026Siemens BuyUBS AG
12.02.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen