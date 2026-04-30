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Dividendenaussicht: So viel Dividende zahlt FTSE 100-Aktie M&G an Anleger

01.05.26 14:03 Uhr
Dividendenaussicht: So viel Dividende zahlt FTSE 100-Aktie M&G an Anleger | finanzen.net

M&G-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die M&G-Dividendenzahlung aus.

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M&G PLC Registered Shs
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Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel M&G am 30.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 GBP je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Insgesamt wurde beschlossen 482,00 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 2,99 Prozent.

M&G-Aktien-Dividendenrendite

Zum London-Schluss ging das M&G-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 3,03 GBP aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von M&G, demnach wird das M&G-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem M&G-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des M&G-Wertpapiers 7,16 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 10,16 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von M&G via London 40,10 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 2.158,99 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel M&G

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,21 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 6,94 Prozent abnehmen.

M&G-Basisinformationen

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens M&G beträgt aktuell 7,133 Mrd. GBP. M&G weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,80 auf. Im Jahr 2025 erzielte M&G einen Umsatz von 21,682 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,13 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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