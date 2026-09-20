Dividendenaktien im Depot: Wie Anleger mit fünf Kriterien den langfristigen Cashflow sichern

Dividendenstrategie

20.09.26 03:12 Uhr

Die 64. Dividendenerhöhung von Coca-Cola zeigt ein Muster, das sich in keinem Kurschart ablesen lässt und sich mit einem einfachen Check auf jede andere Aktie übertragen lässt.

• Große Unternehmen wie Coca-Cola und Procter & Gamble zeigen, wie langfristige Dividendenstrategien durch Geduld und Reinvestition Erträge generieren, haben aber auch Grenzen bei Wachstum und Marktveränderungen.

Dividendenkönige erhöhen ihre Ausschüttung seit mindestens 50 Jahren in Folge

Fünf Kriterien wie Historie, Moat und Cashflow strukturieren die Aktienauswahl

Berkshires Coca-Cola-Position zeigt die Kraft jahrzehntelanger Erhöhungen

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Als der Vorstand von Coca-Cola am 19. Februar die 64. Dividendenerhöhung in Folge verkündete, ging die Nachricht im Tagesgeschäft fast unter. Für Anleger mit Blick auf Jahrzehnte ist sie trotzdem eine der wichtigsten Kennzahlen des Jahres: Sie zeigt, dass ein Unternehmen seine Ausschüttung durch Rezessionen, Kriege und Zinswenden hindurch verlässlich anhebt, während der Kurs an der Börse in der Zwischenzeit munter schwankt.

Warum Dividendenwachstum für Anleger wichtiger ist als der Kurszettel

Wachstumsaktien versprechen die schnelle Rendite, Dividendenwerte die planbare. Wer ein Depot für den Ruhestand oder ein zusätzliches Einkommen aufbaut, profitiert von Unternehmen, deren Management jedes Jahr aufs Neue entscheidet, mehr Geld an die Eigentümer zurückzugeben, unabhängig davon, wie die Konjunktur gerade läuft. Diese Kontinuität sagt mehr über die Substanz eines Geschäftsmodells aus als ein einzelnes starkes Quartal. Sogenannte Dividendenkönige haben ihre Ausschüttung mindestens 50 Jahre in Folge erhöht und damit mehrere vollständige Konjunkturzyklen überstanden.

Der Check in fünf Schritten vor dem Aktienkauf

Bevor eine Dividendenaktie ins Depot wandert, lohnt sich ein strukturierter Blick auf fünf Kriterien. Der erste ist die Historie: Erst eine ununterbrochene Erhöhung über mindestens zehn Jahre zeigt, dass Kapitaldisziplin kein Zufall, sondern Unternehmenskultur ist. Der zweite betrifft das Geschäftsmodell selbst: Ein Burggraben in Form einer starken Marke oder hoher Wechselkosten schützt die Marge auch dann, wenn Wettbewerber günstiger anbieten. Drittens muss der operative Cashflow mit der Dividende mitwachsen, sonst wird die Ausschüttung irgendwann aus der Substanz statt aus dem laufenden Geschäft bezahlt.

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Viertens gehört die Verschuldung auf den Prüfstand: Ein moderates Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA lässt genug Spielraum, um auch in einem schwächeren Jahr an der Erhöhung festzuhalten. Und fünftens entscheidet die Bewertung, gemessen am KGV im historischen Vergleich, ob Anleger für Qualität einen fairen oder einen überzogenen Preis zahlen.

Procter & Gamble-Aktie und der Buffett-Effekt

Procter & Gamble treibt die Messlatte noch höher als Coca-Cola: Der Konsumgüterkonzern erhöhte seine Dividende laut eigener Mitteilung von Mitte April zum 70. Mal in Folge, auf 1,0885 US-Dollar je Quartal, und zahlt seit der Gründung 1890 durchgehend seit 136 Jahren überhaupt eine Dividende. Coca-Cola hob die jährliche Ausschüttung im Zuge der Februar-Erhöhung auf 2,12 US-Dollar je Aktie an, nach 2,04 US-Dollar im Vorjahr.

Wie viel allein diese Konstanz über Jahrzehnte bewirken kann, zeigt Berkshire Hathaways Position in Coca-Cola. Warren Buffett baute den Bestand von 400 Millionen Aktien zwischen 1988 und 1994 für rund 1,3 Milliarden US-Dollar auf. Seither wurde keine einzige Coca-Cola-Aktie aus dem Portfolio gestrichen, auch nicht nachdem Greg Abel den Chefposten übernommen hat. Beim aktuellen Ausschüttungssatz von 2,12 US-Dollar je Aktie bringt allein diese Position rechnerisch rund 848 Millionen US-Dollar an jährlichen Dividenden, mehr als die Hälfte des ursprünglichen Kapitaleinsatzes. Neue Anleger sollten diese Größenordnung nicht als Erwartungswert nehmen, sie ist das Ergebnis von mehr als drei Jahrzehnten reinvestierter Geduld.

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Diese Grenzen der Strategie sollten Anleger im Blick behalten

Die Kehrseite der fünf Prüfkriterien liegt in der Reife der Unternehmen, die sie meistern: Coca-Cola und Procter & Gamble zählen zu den etabliertesten Marken der Welt, doch genau diese Reife bremst das Umsatzwachstum. Wer auf zweistellige Kurszuwächse setzt, ist bei jüngeren, schneller wachsenden Unternehmen besser aufgehoben. Zwei Risiken bleiben zudem unternehmensspezifisch: Ein struktureller Nachfragerückgang im Kerngeschäft, etwa durch veränderte Konsumgewohnheiten, kann die Cashflow-Basis einer langen Dividendenhistorie untergraben. Und eine hohe Bewertung, wie sie Qualitätsaktien in ruhigen Marktphasen häufig tragen, verringert den Sicherheitsabstand bei einer Gewinnenttäuschung.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.