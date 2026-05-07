Dividendenstrategie

Der Wohnungsanbieter Grand City Properties schlägt der am 24. Juni stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor.

Künftig will Grand City Properties die Hälfte des sogenannten FFO 1 auf diesem Weg an seine Anteilseigner ausschütten, wie es am Montagabend mitteilte. FFO 1 ist eine für die Immobilienwirtschaft wichtige Rentabilitätskennziffer. Voraussetzung dafür seien entsprechende Marktbedingungen.

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Die Maßnahmen kommen vor allem dem Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown zu Gute. Dieser hält mehr als 80 Prozent an dem im Nebenwerte-Index SDAX gelisteten Unternehmen.

Im XETRA-Handel fällt die GCP-Aktie zeitweise 2,32 Prozent auf 9,26 Euro.

/he/la

LUXEMBURG (dpa-AFX)