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Dividendenstrategie

Grand City Properties-Aktie in Rot: Höhere Ausschüttungspolitik angekündigt

12.05.26 09:28 Uhr
Grand City Properties-Aktie fällt: Neue Dividendenpolitik mit höherer Ausschüttung | finanzen.net

Der Wohnungsanbieter Grand City Properties schlägt der am 24. Juni stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor.

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Künftig will Grand City Properties die Hälfte des sogenannten FFO 1 auf diesem Weg an seine Anteilseigner ausschütten, wie es am Montagabend mitteilte. FFO 1 ist eine für die Immobilienwirtschaft wichtige Rentabilitätskennziffer. Voraussetzung dafür seien entsprechende Marktbedingungen.

Die Maßnahmen kommen vor allem dem Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown zu Gute. Dieser hält mehr als 80 Prozent an dem im Nebenwerte-Index SDAX gelisteten Unternehmen.

Im XETRA-Handel fällt die GCP-Aktie zeitweise 2,32 Prozent auf 9,26 Euro.

/he/la

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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