Grand City Properties-Aktie in Rot: Höhere Ausschüttungspolitik angekündigt
Der Wohnungsanbieter Grand City Properties schlägt der am 24. Juni stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor.
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Künftig will Grand City Properties die Hälfte des sogenannten FFO 1 auf diesem Weg an seine Anteilseigner ausschütten, wie es am Montagabend mitteilte. FFO 1 ist eine für die Immobilienwirtschaft wichtige Rentabilitätskennziffer. Voraussetzung dafür seien entsprechende Marktbedingungen.
Die Maßnahmen kommen vor allem dem Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown zu Gute. Dieser hält mehr als 80 Prozent an dem im Nebenwerte-Index SDAX gelisteten Unternehmen.
Im XETRA-Handel fällt die GCP-Aktie zeitweise 2,32 Prozent auf 9,26 Euro.
/he/la
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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