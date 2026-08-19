Walmart oder Costco? Diese Dividenden-Aktie ist laut Experten die bessere Wahl

Dividendenvergleich

20.08.26 03:16 Uhr

Ein aktueller Vergleich stellt Dividendenkönig Walmart und Sonderdividenden-Zahler Costco gegenüber und kommt zu einem klaren Ergebnis.

• Experten bevorzugen Walmart für stabile und planbare Dividenden, während Costco mit hohen Sonderdividenden punktet, jedoch weniger Planungssicherheit bietet.

• Costco zahlt neben einer niedrigen regulären Dividende unregelmäßige Sonderdividenden zwischen 7 und 15 US-Dollar, was zusätzliche Ausschüttungschancen bietet, aber Unsicherheit hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe besteht.

Walmart erhöht die Dividende seit 53 Jahren

Costco Wholesale zahlte 2024 zuletzt eine Sonderdividende von 15 US-Dollar

Experten sehen eine Aktie klar im Vorteil

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Wer als Anleger auf regelmäßige Dividendeneinnahmen setzt, steht bei Walmart und Costco Wholesale vor zwei unterschiedlichen Konzepten. Walmart punktet mit jahrzehntelangen Dividendenerhöhungen, während Costco mitunter hohe Sonderdividenden ausschüttet. Doch welche Aktie bietet Dividendenanlegern langfristig die überzeugendere Perspektive?

Walmart-Aktie: 53 Jahre in Folge mehr Dividende

Walmart zählt zu den sogenannten Dividendenkönigen, Unternehmen, die ihre Ausschüttung seit mindestens 50 Jahren ununterbrochen anheben. Laut einem Bericht von The Motley Fool hat der Handelskonzern die Dividende inzwischen 53 Jahre in Folge erhöht und kommt aktuell auf eine Dividendenrendite von rund 0,8 Prozent. Wie aus der Walmart-Bilanz für das erste Quartal hervorgeht, wurde die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr 2027 von 0,94 auf zuletzt 0,99 US-Dollar je Aktie erhöht. Diese Kontinuität unterscheidet Walmart von den meisten Wettbewerbern im Einzelhandel, wo Ausschüttungen deutlich stärker schwanken.

Der große Vorteil: Anleger können mit regelmäßigen Quartalszahlungen und weiteren Erhöhungen planen. Bei Walmart steht daher weniger die aktuelle Dividendenrendite als vielmehr das langfristige Dividendenwachstum im Vordergrund.

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Costco-Aktie: Sonderdividende ohne festen Rhythmus

Costco verfolgt eine andere Strategie. Die reguläre Dividende ist mit aktuell 1,47 US-Dollar je Quartal beziehungsweise 5,88 US-Dollar pro Jahr ebenfalls eher niedrig. Dafür kann Costco mit einem besonderen Trumpf aufwarten: Der Konzern zahlt neben der regulären Quartalsdividende, die laut Motley Fool aktuell bei einer Rendite von rund 0,6 Prozent liegt, seit 2012 in unregelmäßigen Abständen eine Sonderdividende zwischen 7 und 15 US-Dollar je Aktie aus. Zuletzt griff das Unternehmen 2024 mit 15 US-Dollar je Aktie am tiefsten in die Kasse, der bislang höchste Betrag der Serie. Die erste Sonderausschüttung dieser Art erfolgte bereits 2012 mit 7 US-Dollar je Aktie. Zwischen den Terminen liegt jedoch keine feste Regel, wie The Motley Fool betont, was die Planung für Einkommensanleger erschwert.

Konsistenz gegen Unsicherheit: Welche Aktie hat die Nase vorn?

The Motley Fool ordnet die teils üppige Sonderdividende als Argument für Costco Wholesale ein, da sie zusätzliches Ausschüttungspotenzial bietet. Gleichzeitig warnen die Experten davor, sie zur alleinigen Kaufbegründung zu machen, weil weder Zeitpunkt noch Höhe der nächsten Zahlung feststehen. Walmart biete dagegen laut dem Bericht die verlässlichere Einkommensquelle für Anleger, die auf Kontinuität setzen. Müsste sich Motley Fool auf eine der beiden Aktien festlegen, würde die Wahl auf Walmart fallen. Begründet wird das mit der Verlässlichkeit der Ausschüttung, nicht mit Kurszielen oder kurzfristigen Kennzahlen.

Für Dividendenanleger kommt es letztendlich vor allem darauf an, welche Art von Ausschüttung im Vordergrund steht. Soll die Dividende daher ein möglichst verlässlicher Bestandteil der langfristigen Anlagestrategie sein, spricht die größere Kontinuität für Walmart.

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Ob Costco Wholesale in den kommenden Jahren erneut zu einer Sonderdividende greift, bleibt offen. Der nächste verlässliche Anhaltspunkt dürfte eine offizielle Ankündigung des Unternehmens sein, nicht eine bloße Wiederholung des bisherigen Rhythmus von vier bis fünf Jahren.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.