DIW: Defizitregeln können wirtschaftliche Folgen exogener Schocks abfedern

BERLIN (Dow Jones)--Fiskalregeln wie die deutsche Schuldenbremse bewahren Staaten in guten Zeiten nicht nur vor Überschuldung und zu hohen Haushaltsdefiziten, sondern können in schlechten Zeiten auch die negativen Auswirkungen von Krisen dämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), das anhand von wirtschaftlichen Effekten nach Naturkatastrophen untersuchte, wie unterschiedlich sich Länder mit und ohne Fiskalregeln entwickeln.

"Die Regeln verhindern keine Krisen, können aber deren Folgen deutlich abmildern", erklärte Studienautorin Laura Pagenhardt. "Nach einem exogenen Schock wie einer Naturkatastrophe oder Pandemie entwickelt sich die Wirtschaft nachhaltig besser." Bruttoinlandsprodukt, privater Verbrauch und Investitionen lägen mehrere Jahre zwischen 2 und 4 Prozentpunkte höher als in Ländern ohne Fiskalregeln. Treiber dieser Entwicklung sei wohl die Finanzpolitik. Die öffentlichen Gesamtausgaben sind laut den Angaben in Ländern mit fiskalischen Regeln nach einer Krise deutlich und anhaltend höher - auch nach vier Jahren noch um 10 Prozentpunkte.

"Diese Regeln sind aber nur dann in Krisenzeiten nützlich, wenn sie auch Ausnahmeregelungen vorsehen. Ein aktuelles Beispiel ist die Corona-Krise, in der unter anderem die Schuldenbremse ausgesetzt wurde", sagte Studienautor Alexander Kriwoluzky. Wichtig sei nur, dass die Schuldenbremse, auch durchaus mit wünschenswerten Veränderungen, in absehbarer Zeit wieder eingesetzt werde. Nur so könne "der positive Effekt fiskalischer Regeln auch für künftige Krisen bewahrt werden".

