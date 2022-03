DIW: Deutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal geschrumpft sein

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal aufgrund des Ukraine-Krieges und der Lieferengpässe leicht geschrumpft sein, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erklärte. Zwar halte sich das Konjunkturbarometer des DIW für den Monat März mit aktuell 106 Punkten noch auf dem Niveau des Abschlussquartals 2021, in dem die deutsche Wirtschaft ebenfalls bereits geschrumpft war. Allerdings dürfte es schon bald deutlich fallen.

Als Grund nannte das DIW, dass viele wirtschaftliche Kennziffern die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine längst noch nicht umfassend erfasst hätten. Daher halte sich das DIW-Konjunkturbarometer noch ganz gut. Aber die jüngsten Wirtschaftserwartungen der Unternehmen signalisierten, dass das Konjunkturbarometer "deutlich trüberen Zeiten" entgegenblicke, wie das DIW erklärte. Im zweiten Quartal würden der Krieg und die damit einhergehende wirtschaftliche Belastung wohl noch stärker durchschlagen.

"Nachdem sich die Lieferengpässe des vergangenen Jahres zu Beginn des laufenden Jahres allmählich zu lösen schienen, dürften nun neue Verwerfungen die Industriekonjunktur bremsen: Neben der Verknappung wichtiger Agrar- und Industrierohstoffe im Zuge des Krieges in der Ukraine behindern auch erneute Corona-Lockdowns in China den Welthandel", so das DIW.

Positiv trage derzeit die rasche Belebung der konsumnahen Dienstleister, etwa im Gastgewerbe, bei. Diese hätten unter den Corona-Infektionswellen seit Beginn des vergangenen Herbstes gelitten, schlügen aber seit Januar wieder einen spürbaren Aufwärtstrend ein.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2022 04:30 ET (08:30 GMT)