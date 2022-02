DIW: Elektrifizierung kostengünstigster Weg zur Klimaneutralität

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ein zügiger Ausbau erneuerbarer Energien und eine darauf aufbauende, weitgehende Elektrifizierung aller Wirtschaftsbereiche ist laut einer Studie die kostengünstigste Option, Klimaneutralität in Europa zu erreichen. Die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zeige, "dass die direkte Nutzung von Strom aus Erneuerbaren für Endverbraucher wie Unternehmen und Haushalte kostengünstiger und effizienter ist als eine indirekte Elektrifizierung, etwa über synthetische Gase oder Wasserstoff", sagte Studienautorin Franziska Holz.

Die Studie vergleicht den Angaben zufolge drei Szenarien zur Schaffung einer fossilfreien Energieversorgung, in denen entweder elektrischer Strom aus erneuerbaren Energien, grüner Wasserstoff oder grüne synthetische Gase der jeweils dominante klimafreundliche Energieträger sind. Dabei zeige sich, dass nicht nur im Falle einer weitgehenden Elektrifizierung ein massiver Zubau erneuerbarer Energien erforderlich sei, sondern auch bei gasförmigen Energieträgern. "Wenn nachhaltig produzierter Strom erst noch in grünen Wasserstoff oder grüne synthetische Gase umgewandelt wird, statt ihn direkt zu nutzen, ist das Ganze letztlich auch deutlich teurer", so Studienautorin Claudia Kemfert.

Im Kostenvergleich erweise sich das Szenario, das auf eine direkte Elektrifizierung mit grünem Strom setzt, daher als beste Option. Nicht nur wäre laut DIW der Aufwand in der Energieproduktion deutlich niedriger als bei der Herstellung gasförmiger Energieträger. Auch die hohen Investitionskosten, insbesondere in Bezug auf die für einen flächendeckenden Einsatz von Wasserstoff und synthetischen Gasen notwendige Erzeugungsinfrastruktur, entfielen bei einer direkten Stromnutzung. Auch beim Gesamtwirkungsgrad, also dem Verhältnis der am Ende nutzbaren und primär zugeführten Energie, sei elektrischer Strom seiner gasförmigen Konkurrenz überlegen.

