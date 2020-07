DIW fokussiert sich auf drei Schwerpunktbereiche

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) will sich künftig nach einem Beschluss seines Kuratoriums an drei strategischen Schwerpunktfeldern ausrichten. "Das Institut wird sich künftig auf drei Schwerpunktbereiche fokussieren, um seine Alleinstellungsmerkmale in den Bereichen Wissenschaft, Wissenstransfer, Forschungsinfrastruktur und Nachwuchsförderung weiter zu stärken und auszubauen", gab das DIW nach einer Kuratoriumssitzung in Berlin bekannt.

Diese Bereiche seien "Wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration in Europa", "Zukunftssicherung und Nachhaltigkeit" sowie "Lebensqualität und Verteilung". Die neue Struktur, die eine Fokussierung und Reduzierung der wissenschaftlichen Einheiten von zwölf auf acht beinhalte, werde zum 1. Oktober umgesetzt. Den Angaben zufolge soll ein viertes Vorstandsmitglied mit der Aufgabe eingesetzt werden, die wissenschaftliche Koordinierung zwischen den Abteilungen zu übernehmen.

