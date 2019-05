DIW fordert von EU Kampf gegen Populismus, Protektionismus, Paralyse

BERLIN (Dow Jones)--Europa muss nach der Europawahl mehr tun gegen zunehmenden Protektionismus, fehlende Reformbereitschaft und wachsendem Populismus, um in Zukunft im globalen Wettbewerb mit den USA und China mithalten zu können. Populismus, Protektionismus und Paralyse stelle Europa vor eine Zerreißprobe, erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

"Wir müssen eine Antwort auf die divergierenden und polarisierenden Entwicklungen innerhalb Europas als auch den zunehmenden Wettbewerb von außen aus China und den USA finden", erklärte Institutspräsident Marcel Fratzscher bei der Vorstellung von 13 Lösungsansätzen für die wichtigsten Herausforderungen.

"Mit einheitlicheren Rahmenbedingungen und besseren Anreizsystemen könnte der Wirtschaftsraum Europa wettbewerbsfähiger und auch sozial stabiler werden."

Stabilisierungsfonds und Abkehr von starren Defizitregeln

Das Institut forderte einen Stabilisierungsfonds für die Eurozone , in den Staaten in guten wirtschaftlichen Zeiten einzahlen, und der sie ähnlich einer Versicherung in schlechten Zeiten auszahlt. Außerdem müsse der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt reformiert werden, denn die starren Defizitregeln hätten hochverschuldeten Ländern geschadet. So sollten Länder in schwierigen konjunkturellen Zeiten ihre Ausgaben nicht massiv einschränken müssen, forderte das DIW.

Daher müsse die Europäische Union vertieft werden und entschlossen und vor allem geschlossenem auftreten. Deutschland alleine könne in den aktuellen Handelskonflikten im Vergleich zu den USA und China nur verlieren.

Es sei auch im Interesse Deutschlands, selbst Veränderungen voranzubringen, denn in den vergangen 15 Jahren sei keine wichtige Reformen angegangen worden.

So verfolge auch Deutschland eine protektionistische Politik, für die es zu Recht international kritisiert würde.

"Die deutsche Politik predigt gerne Wasser, trinkt aber selbst gerne Wein. Hier kritisiert man gerne, dass andere Länder sich nicht an die Regeln halten, aber auch Deutschland hält sich nicht an die Regeln", erklärte Fratzscher.

Dazu gehöre der hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss, der deutlich über der von der Europäischen Kommission vorgegebenen Obergrenze von 6 Prozent des Bruttoinlandprodukts liegt. Problematisch sei hier weniger der hohe Export als das niedrige Importvolumen, was auf eine unzureichende Investitionsbereitschaft hindeute.

Als zweites Beispiel nannte er die Diskussion um eine industriepolitische Strategie zur Schaffung von nationalen Champions, wie sie unter anderem von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf den deutschen Bankensektor und von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit seiner im Februar vorgestellten Industriestrategie verfolgt wird.

"Das ist der falsche Weg, wir müssen über europäische Champions nachdenken", so Fratzscher. Im globalen Wettbewerb könnten diese nicht per Dekret verordnet werde.

Die Diskussion um einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank sei dabei in die falsche Richtung gegangen. "Wir brauchen hier eine europäische Lösung, europäische Ansätze, eine Vertiefung des europäischen Binnenmarktes."

Vertiefte Integration in Europa notwendig

Bislang habe Deutschland bei Reformvorschlägen besonders aus Frankreich eine "Politik des Neins" verfolgt. Dabei benötige es mehr Integration. "Wenn Europa wirtschaftlich und sozial besser funktionieren soll, brauchen wir punktuell in wichtigen Fragen eine Vertiefung", so der DIW-Präsident.

Innerhalb Europas müssten Zugangsbedingungen zu europäischen Strukturfondmittel verändert werden, um die Anreize zu Reformen zu geben, forderte DIW-Forschungsdirektor Alexander Kritikos.

"Der derzeitige Zugang zu den Strukturfonds ist eher so ausgerichtet, dass ich mehr Mittel bekomme, je schlechter es mir geht", kritisierte Kritikos. Stattdessen müsse man den Anreiz so setzen, dass man Zugang zu Strukturfonds in Zukunft nur dann bekommt, wenn man bereit sei, Rahmenbedingungen zu verbessern in Richtung Harmonisierung innerhalb der EU und bereit sei, die staatlichen Institutionen zu verbessern.

Auch beim Thema Klima müsse Europa mehr Tempo machen. DIW-Klimaexpertin Claudia Kemfert forderte, dass die EU anstreben solle, ihren Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Energien zu speisen. Denn es sei "technisch möglich und wirtschaftlich lohnend, wenn die Marktbedingungen europaweit stimmen", so Kemfert.

