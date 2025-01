DIW: Frauenanteil in Spitzengremien großer Unternehmen steigt

DOW JONES--Der Anteil von Frauen im Vorstand und Aufsichtsrat der größten privatwirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland ist auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen, aber der Weg zur Geschlechterparität bleibt ein weiter. Einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zufolge machen in den 200 umsatzstärksten Unternehmen außerhalb des Finanzsektors Vorständinnen im vierten Quartal 2024 gut 19 Prozent aller Vorstandsmitglieder aus, etwa 1,5 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. In den Aufsichtsräten ging es ebenfalls leicht nach oben, dort ist mittlerweile jedes dritte Mitglied eine Frau. Höher liegen die Frauenanteile in diesen Spitzengremien mit fast 26 beziehungsweise 40 Prozent in den DAX-40-Unternehmen.

Wer­bung Wer­bung

"Die Fortschritte sind ohne Zweifel positiv, aber auch nicht überwältigend groß", sagte Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics im DIW Berlin.

Auffällig ist laut der DIW-Untersuchung, dass im vergangenen Jahr mehr Frauen Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens geworden sind. In der Top-200-Gruppe gab es im Spätherbst 13 Frauen als Vorstandsvorsitzende, vier mehr als ein Jahr zuvor. In der DAX-40-Gruppe führten erstmals seit Beginn der Datenerfassung im Managerinnen-Barometer drei Frauen einen Vorstand an. Bezogen auf alle Vorstandsvorsitze entsprach dies allerdings Anteilen von immer noch deutlich unter 10 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Der Finanzsektor habe zudem aufgeholt - insbesondere die 100 größten Banken hätten ihren Anteil an Vorständinnen zwischen 2022 und 2024 überdurchschnittlich stark von rund 14 auf 21 Prozent erhöht. Bezogen auf die jeweils größten börsennotierten Unternehmen eines Landes liegt Deutschland im EU-Vergleich zudem mittlerweile nicht nur beim Frauenanteil in Aufsichtsräten, sondern auch in Vorständen über dem Durchschnitt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2025 07:07 ET (12:07 GMT)