DIW: Klimageld würde besonders einkommensschwachen Haushalten helfen

BERLIN (Dow Jones)--In der aktuellen Debatte um die finanzielle Abfederung steigender Energiepreise hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) für die Einführung eines Klimageldes ausgesprochen. Dies sollte pro Kopf ausgezahlt werden und würde insbesondere einkommensschwachen Haushalten helfen, so das Ergebnis einer Untersuchung des DIW. Denn der geplante Anstieg der CO2-Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Wärme werde Energiepreise weiter erhöhen und damit Haushalte mit niedrigen Einkommen besonders belasten.

Würde der Staat zur Kompensation ein einheitliches Klimageld auszahlen, könne ein Großteil der durch den CO2-Preis verursachten Belastungen aufgefangen werden. Seltene Härtefälle erforderten jedoch zusätzliche staatliche Unterstützungsinstrumente, so das DIW. "Die CO2-Bepreisung ist ein wirksames Instrument zur Unterstützung der Wärme- und Verkehrswende", sagte Studien-Autor Stefan Bach. "Es gilt jedoch darauf zu achten, die ungleich verteilte finanzielle Belastung der Haushalte mit entsprechenden Maßnahmen wie einem Pro-Kopf-Klimageld abzufedern."

Die regierende Koalition hatte sich ursprünglich auf die Einführung eines Klimageldes verständigt. Allerdings ist die Finanzierung unklar, da die Gelder aus der CO2-Bepreisung in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) fließen, dessen Mittel bereits für andere Projekte vorgesehen sind. Dieser finanziert etwa den Ausbau der Ladeinfrastruktur den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und soll zudem den Einbau klimafreundlicherer Heizungen finanziell fördern.

Steigender CO2-Preis für zu Realeinkommensverlust von 1,5 Prozent

Nach Berechnungen des DIW ergibt sich über alle Haushalte mit Gas- und Ölheizungen hinweg bei einem für das Jahr 2026 angenommenen CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne und unverändertem Verbrauch für die Nettoeinkommen ein durchschnittlicher Realeinkommensverlust von 1,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019, wovon 0,85 Prozentpunkte auf die CO2-Bepreisung entfallen. Die restliche Belastung sei auf die langfristig durch geopolitische Faktoren bedingte Preissteigerung, insbesondere beim Erdgas, zurückzuführen.

Beim langfristig prognostizierten CO2-Preis von 150 Euro pro Tonne erhöht sich der durchschnittliche Realeinkommensverlust auf 2,8 Prozent, wovon drei Viertel auf die CO2-Bepreisung zurückzuführen sind, so das DIW. Dieser Anstieg der Energiekosten betreffe untere Einkommensgruppen relativ stärker, da diese einen größeren Anteil ihres Haushaltsbudgets für Brenn- und Heizstoffe aufwenden müssten. Im DIW-Szenario für das Jahr 2026 entspricht die Preissteigerung für die einkommensschwächsten 10 Prozent der Bevölkerung 3,5 Prozent des Nettoeinkommens und für die einkommensstärksten 10 Prozent weniger als 1 Prozent.

"Unsere Studie zeigt, dass ärmere Haushalte deutlich stärker von den durch die CO2-Bepreisung verursachten Energiepreisanstiegen betroffen sind als reichere Haushalte", sagte Hermann Buslei, der die Studie mitverfasst hat.

Klimageld durch Anpassungshilfen ergänzen

Grundsätzlich sei ein einheitliches Klimageld, bei dem Personen in allen Einkommensgruppen denselben jährlichen Pro-Kopf-Betrag erhalten, daher geeignet, die ungleich verteilte Belastung abzufedern. Nach Berechnungen des DIW nimmt der Staat pro Jahr bei einem CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne in den Sektoren Wärme und Verkehr rund 14 Milliarden Euro ein, wovon er eine Pro-Kopf-Pauschale von 170 Euro auszahlen könnte. Bei 150 Euro pro Tonne CO2 könnte ein jährliches Klimageld in Höhe von 422 Euro ausgezahlt werden.

Über alle Einkommensgruppen hinweg ergibt sich für einen CO2-Preis von 60 Euro und einer Pro-Kopf-Zahlung von 170 Euro eine durchschnittliche Nettobelastung (Differenz zwischen Be- und Entlastungen) von 0,8 Prozent des Nettoeinkommens, so das DIW. Im langfristigen Szenario steigt die Netto-Belastung minimal auf 0,9 Prozent. In beiden Fällen profitieren einkommensschwache Haushalte relativ stärker von den Entlastungen als einkommensstarke Haushalte.

Laut DIW variiert die Netto-Belastung jedoch zwischen unterschiedlichen Haushaltstypen. So begünstigt die Pro-Kopf-Regelung etwa Familien mit vielen Kindern, während es in anderen Haushalten zu überdurchschnittlichen Belastungen kommen könne. "Gerade wenn ein Haushalt mit niedrigem Einkommen von einer überdurchschnittlichen Belastung betroffen ist, werden weitere zielgenaue Hilfen notwendig", betonte Bach.

Höherer CO2-Preis führt zu niedrigeren Emissionen

Laut DIW hängt der Effekt nachhaltig steigender CO2-Preis in den Sektoren Wärme und Verkehr auf den Abbau der Emissionen bei privaten Haushalte von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zähle etwa, ob Haushalte wegen der gestiegenen Preise alte Gaskessel durch Wärmepumpen ersetzten. In einem Szenario mit starken Anpassungsreaktionen prognostizieren die Wissenschaftler, dass die Emissionen der Haushalte aufgrund der CO2-Bepreisung um rund ein Drittel zurückgehen.

"Ein stetig steigender CO2-Preis setzt wichtige Signale für langfristige Investitionsentscheidungen. Dennoch wird dieses Instrument nicht ausreichen, um den Übergang zur Klimaneutralität zu bewerkstelligen. Um die Klimaziele zu erreichen, werden weitere Instrumente zur Verringerung der Anpassungskosten notwendig sein. Dies könnten beispielsweise ordnungspolitische Ge- und Verbote oder Anpassungen bei der Infrastruktur sein", sagte DIW-Experte Peter Haan.

