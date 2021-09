DIW: Klimavorschläge von Grünen und Linke am geeignetsten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen und die Linke liefern laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in ihren Wahlprogrammen die besten Vorschläge zur Erreichung der im neuen Klimaschutzgesetz gesetzten Ziele. "Die geeignetsten Vorschläge zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 legen die Grünen in ihrem Wahlprogramm vor", sagte DIW-Umweltökonomin Claudia Kemfert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Sie erreichten 3,62 von 4 möglichen Punkten auf einer Bewertungsskala in der Studie.

"Im Wahlprogramm sind alle klimapolitischen Handlungsfelder berücksichtigt und viele Maßnahmenvorschläge sind ambitioniert, fachlich fundiert und detailliert ausgearbeitet", erklärte Kemfert. Allerdings wiesen auch die Grünen eine Umsetzungslücke im Hinblick auf die Ziele auf. Den zweiten Platz in der Gesamtbewertung belegt laut den Angaben die Linke mit 2,60 Punkten, sie formuliere das ambitionierteste Ziel, die Maßnahmenvorschläge seien aber teilweise nicht ausgereift.

Dahinter landen mit jeweils rund 1,8 Punkten die Wahlprogramme von Union und SPD. "Die Stärken der Union liegen im Industriesektor, und die SPD punktet im Verkehr", sagte Kemfert. Insgesamt fehlten diesen Vorschlägen aber "die Ambitionen und auch die Detailtiefe". Die FDP kommt nur auf 1,24 Punkte. Die Partei lege "einen einseitigen Fokus auf Preis- und Marktmechanismen".

Die Stiftung Klimaneutralität hatte die DIW-Tochter DIW Econ mit der Studie beauftragt. Sie seien der Auffassung, "dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, von unabhängiger wissenschaftlicher Seite zu erfahren, ob die von den jeweiligen Parteien vorgeschlagenen Maßnahmen geeignet sind, die Klimaziele zu erreichen", erklärten die Gründer der Stiftung, Rainer Baake und Bernhard Lorentz.

