DIW macht Druck auf Koalitionsverhandlungen

BERLIN (Dow Jones)--Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben Union und SPD vorgeworfen, den "großen Reformbedarf in Deutschland" nur unzureichend erkannt zu haben. In wichtigen Bereichen wie Steuerpolitik, Bildung und Energie müsse die zukünftige große Koalition deutlich ambitionierter sein, erklärte das DIW Berlin am Mittwoch in Berlin.

"Es gibt bei den Sondierungsergebnissen gute Ansätze, aber zu Europa, in der Steuerpolitik, in der Bildung, bei den Investitionen und auch in anderen Bereichen fehlt es an Visionen und Ambitionen", erklärte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Die Koalitionsverhandlungen sollten mehr als nur ein Absegnen der erreichten Einigung bringen", forderte Fratzscher und schlug vor, "an vielen Stellen nachzubessern".

Deutschland möge es wirtschaftlich gut gehen, aber das Land brauche dringend Reformen. "Gerade jetzt ist die Zeit, sie anzustoßen, um nicht weitere vier Jahre zu verschenken", erklärte der DIW-Präsident.

