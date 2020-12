DIW: Mehrwertsteuersenkung hat Konsum spürbar angeschoben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat positive Wirkungen der in der Corona-Krise gesenkten Mehrwertsteuer festgestellt. "Die zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer hat den Konsum in Deutschland spürbar angeschoben", sagte DIW-Chefvolkswirt Claus Michelsen. Für Haushalte mit geringen Einkommen habe dies die Kaufkraft gestärkt. "Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass die Steuersenkung in vielen Bereichen nahezu vollständig, zumindest aber in größeren Teilen weitergegeben wurde", erklärte der Ökonom. Gerade die Produkte des täglichen Bedarfs seien günstiger geworden, was Raum für zusätzliche Anschaffungen eröffnet habe.

Zudem habe die Steuersenkung wahrscheinlich dazu geführt, dass Anschaffungen und Investitionen vorgezogen wurden, insbesondere langlebige Konsumgüter wie Möbel oder Autos. "All das dürfte die Konjunktur stabilisiert haben." Zum Jahreswechsel würden die Preise wieder steigen - allerdings werde auch der Solidaritätszuschlag für die meisten Steuerzahler abgeschafft, was die Kaufkraft um gut 10 Milliarden Euro stütze. "Der Konsum dürfte aber erst dann wieder kräftig anspringen, wenn die Corona-Pandemie unter Kontrolle ist und die damit verbundenen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens wieder aufgehoben werden können", erwartete Michelsen.

December 29, 2020