DIW-Präsident Fratzscher - AfD-Erfolg könnte Abwanderung beschleunigen

Berlin (Reuters) - DIW-Präsident Marcel Fratzscher warnt nach dem erstmaligen Sieg der AfD bei einer Landratswahl vor den ökonomischen Konsequenzen.

"Ich befürchte, die Stärkung der AfD wird die Abwanderung von motivierten und gut qualifizierten jungen Fachkräften beschleunigen und damit die soziale Polarisierung und die politischen Probleme vor allem in Ostdeutschland weiter verschärfen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Gute, motivierte und diverse Fachkräfte seien essenziell für Unternehmen und für den wirtschaftlichen Erfolg. Am Sonntag hatte die AfD im thüringischen Sonneberg ihr erstes Landratsmandat errungen.

Dieser Erfolg "könnte ein erster Dominostein sein, dem weitere folgen könnten, mit ungewissem Ausgang für Wirtschaft und Gesellschaft", sagte Fratzscher. Die politischen Rahmenbedingungen seien wichtig für Standortentscheidungen von internationalen wie auch nationalen Unternehmen. "Unzureichende Rahmenbedingungen werden nur selten durch massive finanzielle Subventionen kompensiert werden können", fügte der Ökonom hinzu.

Die AfD ist in den ostdeutschen Bundesländern besonders stark. Dort haben sich in den vergangenen Jahren viele internationale Unternehmen neu angesiedelt, darunter der US-Autobauer Tesla. Nach monatelangem Poker ist seit voriger Woche auch der Vertrag für den Bau einer neuen Chipfabrik von Intel in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) in trockenen Tüchern. Der US-Konzern will mehr als 30 Milliarden Euro in zwei sogenannte "Megafabs" stecken und langfristig etwa 3000 hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Dies sei die höchste Direktinvestition eines ausländischen Unternehmens in der Geschichte der Bundesrepublik, sagte Kanzler Olaf Scholz. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge schießt der Bund dabei zehn statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 6,8 Milliarden Euro zu.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)