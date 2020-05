DIW-Studie: Pendlerbewegungen Hauptgrund für Virusverbreitung

BERLIN (Dow Jones)--Das Coronavirus verbreitet sich offenbar besonders schnell in Regionen, in denen es starke Pendlerverkehre gibt. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Analyse des Infektionsgeschehens durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus kann demnach vor allem durch geringere Pendlerbewegungen eingeschränkt werden. Das DIW empfiehlt daher eine Ausweitung des Home Office.

Für die Analyse griffen die DIW-Autoren auf Daten des Robert-Koch-Institut (RKI) zurück. In einem statistischen Modell wurde empirisch untersucht, inwiefern Pendlerverflechtungen, Bevölkerungsdichte, Witterung und die weitreichenden Kontaktbeschränkungen einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hatten.

Die Ergebnisse zeigen, dass in den Kalenderwochen 10 bis 12, also vor Beginn der Kontaktbeschränkungen, jeder Infizierte im Schnitt etwa eineinhalb Personen innerhalb des eigenen Kreises ansteckte. Ein großer Teil der Dynamik resultierte jedoch aus der Zahl der Neuinfizierten in Kreisen, die durch Pendlerbeziehungen miteinander verknüpft sind. Die Dynamik innerhalb von Kreisen mit hoher Bevölkerungsdichte war etwa doppelt so hoch wie innerhalb von Kreisen mit niedriger Bevölkerungsdichte.

Auch Regentage beschleunigten die Ansteckung

Auch das schlechte Wetter trug demnach erheblich zu einer erhöhten Ausbreitungsgeschwindigkeit bei. Gab es in einer Woche zwei Regentage mehr, so steckte eine neu infizierte Person durchschnittlich knapp eine weitere Person innerhalb des Kreises an. Dies deutet darauf hin, dass Kontakte in geschlossenen Räumen als Hauptübertragungsweg infrage kommen. Zugleich dürften die in einigen Aprilwochen relativ vollen Parks in Großstädten die Infektionsdynamik nicht wesentlich beschleunigt haben.

Nach Einführung der Kontaktbeschränkungen schwächte sich die Verbreitung dann stark ab. Zudem waren die Unterschiede zwischen dicht besiedelten und ländlichen Kreisen laut DIW deutlich kleiner. Statistisch konnte kein Unterschied zwischen Bundesländern mit und ohne Ausgangsbeschränkungen mehr nachgewiesen werden.

Pendeln zum Arbeitsort problematischer als ins Einkaufszentrum

Über alle Schätzungen hinweg war das Pendlergeschehen von sehr großer Bedeutung für die Verbreitung des Virus. Laut den DIW-Forschern waren Besuche beim Einzelhandel oder bei Dienstleistern dabei nicht so wesentlich wie jene an den Arbeitsort. Menschen in Großraum- und Gemeinschaftsbüros säßen in der Regel mehrere Stunden nebeneinander, während Aufenthalte in Geschäften in vielen Fällen nur wenige Minuten dauerten. In Geschäften könnten Ansteckungen durch Hygienemaßnahmen entgegengewirkt werden. Firmen könnten laut DIW stärker die Möglichkeiten des Home-Office nutzen, was keine großen ökonomischen Kosten verursache.

"Dies auch politisch zu unterstützen, wäre eine Möglichkeit, das Epidemiegeschehen einzugrenzen", schlussfolgern die Autoren. Sie regen dafür an, die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen entweder durch Zuschüsse oder besondere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten attraktiver zu gestalten.

