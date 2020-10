DIW: Zweite Corona-Welle droht Aufschwung abzuwürgen

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet angesichts der zweiten Corona-Infektionswelle einen erneuten konjunkturellen Rückschlag. Nachdem die Wirtschaft im abgelaufenen dritten Quartal noch deutlich um etwa 6 Prozent gewachsen sein dürfte, verdüstern sich die weiteren Aussichten erheblich, wie das Institut mitteilte. Das DIW-Konjunkturbarometer fällt für das Schlussquartal dieses Jahres von 122 Punkten auf 105 Punkte.

"Der Aufschwung wird sehr wahrscheinlich deutlich ausgebremst werden", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. Die Pandemie und die drohenden schärferen Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens würden Verbrauchern und Unternehmen die Zuversicht nehmen. "Und das in einer Zeit, in der viele Unternehmen noch mit den Folgen des Lockdowns vom Frühjahr kämpfen und kaum noch finanzielle Reserven haben", sagte Michelsen. Stand jetzt werde die Wirtschaftsleistung in Deutschland zum Jahresende noch leicht steigen, der kräftige Aufholprozess aus dem Sommer dürfte sich aber nicht fortsetzen.

Laut dem Institut lässt das DIW-Konjunkturbarometer den Rückschlag bereits erahnen, obwohl sich die zweite Infektionswelle in vielen aktuellen Zahlen noch so gut wie gar nicht widerspiegeln kann. Lediglich die jüngst veröffentlichten Unternehmensumfragen wiesen auf die zunehmende Sorge vor einem erneuten Lockdown hin. "Das Wirtschaftsgeschehen wird wohl stellenweise wieder lahmgelegt werden - wenn auch nicht in dem Maße wie im Frühjahr," warnte Michelsen. Das Risiko, dass die Produktion - abhängig vom konkreten Infektionsverlauf - wieder deutlich zurückgefahren werde, sei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

